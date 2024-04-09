Третий год продолжается полномасштабная агрессия России против Украины. Многие представители украинского спорта стали на защиту Родины в рядах ВСУ или на волонтерском фронте.

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Пономарев: Дети держат меня в Европе

16-й чемпион мира по шахматам по версии FIDE Руслан Пономарев чувствует, что нужно активнее помогать Украине. Известный гроссмейстер готов даже оставить семью в Испании и поехать воевать на фронт.

Я постоянно думаю, как поддержать нашу страну. Обдумываю даже вариант, чтобы оформить завещание, оставить семью в Испании и поехать воевать в Украину. Как еще помочь, больше в голову не приходит. Хотя есть ощущение, что должен помогать активнее. Если бы не имел семьи и малолетних детей, то уже давно вернулся в Украину. Именно дети меня держат в Европе,

– рассказал Пономарев.

Самый молодой чемпион мира по шахматам