Третий год продолжается полномасштабная агрессия России против Украины. Многие представители украинского спорта стали на защиту Родины в рядах ВСУ или на волонтерском фронте.
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Пономарев: Дети держат меня в Европе
16-й чемпион мира по шахматам по версии FIDE Руслан Пономарев чувствует, что нужно активнее помогать Украине. Известный гроссмейстер готов даже оставить семью в Испании и поехать воевать на фронт.
Я постоянно думаю, как поддержать нашу страну. Обдумываю даже вариант, чтобы оформить завещание, оставить семью в Испании и поехать воевать в Украину. Как еще помочь, больше в голову не приходит. Хотя есть ощущение, что должен помогать активнее. Если бы не имел семьи и малолетних детей, то уже давно вернулся в Украину. Именно дети меня держат в Европе,
– рассказал Пономарев.
Самый молодой чемпион мира по шахматам
- Напомним, что Руслан Пономарев родился в Горловке, которая с 2014 года находится под российской оккупацией.
- Пономарев учился в шахматной школе в Краматорске. Недавно шахматный клуб, где занимался чемпион мира, подвергся разрушениям после обстрелов российских террористов.
- В 1998 году Руслан Пономарев стал самым молодым гроссмейстером мира. Тогда ему было 15 лет.
- В возрасте 18 лет украинец стал самым молодым чемпионом мира по шахматам (по версии ФИДЕ).
- Пономарев дважды становился чемпионом Шахматных олимпиад в составе сборной Украины (2004, 2010).
- За период с 1998 по 2018 год сыграл за сборную Украины в 17 турнирах.
- Сейчас Пономарев проживает вместе со своей семьей в испанском Бильбао. Шахматист участвует в турнирах, но менее активно, чем раньше.