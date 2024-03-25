Кравцов получил за победу 20 тысяч гривен. Сегодня организаторы обнародовали информацию, что весь приз за победу Мартин Кравцив сразу отдал на нужды Вооруженных Сил Украины.

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Гроссмейстер отдал все призовые на ВСУ

"Это благотворительный турнир, имею честь так поступить", – отметил Мартын Кравцив.

33-летний спортсмен имеет звание мастера спорта Украины и стал серебряным призером чемпионата Украины в 2015 году. Он завершил обучение во Львовском университете физической культуры имени Ивана Боберского. Он является воспитанником и тренером ДЮСШ "Дебют".

Что известно о турнире

Международный благотворительный шахматный турнир "Мемориал воинов-шахматистов", посвященный памяти героев российско-украинской войны, был организован для чествования 18 украинских шахматистов, погибших на поле боя.

Соревнования состоялись в Винниках 15 марта. Участие в них приняли гроссмейстеры, начинающие, военнослужащие, дети из 21 области Украины и представители пяти европейских стран, в частности Чехии, Польши, Исландии, Словении и Эстонии.

Кстати. Российский шахматист Сергей Карякин, который когда-то выступал за Украину, опубликовал фото после оккупации Авдеевки. Он сыграл в шахматы с боевиками, которые превратили город в руины.