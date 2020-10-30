Завершился второй тур группового раунда еврокубков сезона-2020\21. Ничьи "Динамо" и "Шахтера", поражение "Зари" принесли не слишком много очков в таблице коэффициентов УЕФА.

Шотландия, которая "дышала" в спину, смогла взобраться на 11-е место, опустив Украину на одну ступеньку вниз – 12-ю, пишет 24 канал.

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Украина ухудшила ситуацию в таблице

Три поединка с участием украинских команд принесли в копилку Украины лишь 0,4 балла. Теперь в активе украинцев 3,600 балла в текущем сезоне, но отставание от шотландцев составляет мизерных 0,225 балла.

Во 2-м туре честь Шотландии отстаивали два клуба – "Селтик" и "Рейнджерс". Первые сыграли в ничью против французского "Лилля" 2:2, а "Рейнджерс" минимально обыграл польский "Лех" 1:0. Добавим, что за поляков играют украинцы Василий Кравец и Богдан Бутко.

Свои позиции улучшила и Австрия, которая идет 10-й. ЛАСК в сверхрезультативном матче победил Лудогорец (4:3), а "Вольфсберг" сенсационно выиграл у Фейеноорда (1:4). Из представителей Австрии потерпел поражение лишь "Рапид" в матче с Мольде (0:1). Австрия увеличила отрыв от Украины с 1,025 балла до 2,725.

Справка: 11 место позволяет сразу пяти клубам страны выступать в еврокубках. Две лучшие команды смогут принять участие в Лиге чемпионов, в Лиге Европы – 1 и еще две – квалификации.

Возглавлять таблицу продолжают испанцы. У них за спиной Англия, тройку лидеров замыкает Италия.

Топ-20 таблицы коэффициентов УЕФА / Скрин