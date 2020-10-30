Україна втратила 11-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Завершився другий тур групового раунду єврокубків сезону-2020\21. Нічиї "Динамо" та "Шахтаря", поразка "Зорі" принесла не надто багато очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Шотландія, яка "дихала" у спину, змогла підійнятись на 11-те місце, опустивши Україну на одну сходинку вниз – 12-ту, пише 24 канал.
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Україна погіршила ситуацію у таблиці
Три поєдинки за участю українських команд принесли у скарбничку України лише 0,4 бала. Тепер у доробку українців 3,600 бала у поточному сезоні, але відставання від шотландців становить мізерних 0,225 бала.
У 2-му турі честь Шотландії відстоювали два клуби – "Селтік" та "Рейнджерс". Перші зіграли в нічию проти французького "Лілля" 2:2, а "Рейнджерс" мінімально обіграв польський "Лех" 1:0. Додамо, що за поляків грають українці Василь Кравець та Богдан Бутко.
Свої позиції покращила і Австрія, яка йде 10-ю. ЛАСК у надрезультативному матчі переміг "Лудогорець" (4:3), а "Вольфсберг" сенсаційно виграв у Феєнорда (1:4). Із представників Австрії зазнав поразки лише "Рапід" у матчі з "Мольде" (0:1). Австрія збільшила відрив від України із 1,025 бала до 2,725.
Очолювати таблицю продовжують іспанці. У них за спиною Англія, трійку лідерів замикає Італія.
Топ-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА / Скрін
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