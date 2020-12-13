Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов обраний президентом Міжнародної федерації любительського боксу (AIBA).

Під час виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) за росіянина віддали свої голоси 86 з 153 країн, в тому числі і Україна, пише 24 канал.

Керівник пресслужби Федерації боксу України Олександр Подаваленко прокоментував рішення віддати голос за росіянина Умара Кремльова.

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Що стосується виборів, то ми підтримали того кандидата, хто не на папері і без порожніх слів і обіцянок, а своїми діями допоміг AIBA встояти на плаву в найгірший час. Хто реально підставив плече, а не просто поради роздавав.

"Підтримали того, хто представив боксерської громадськості реальну програму розвитку, яка стала найбільш ефективною і доречною для більшості країн світу. Як результат – за Кремльова віддали свій голос 86 країн, серед яких і ми. Я повторю ще раз – 86 країн світу. За порадами будемо звертатися в разі потреби", – написав Подаваленко в коментарях до свого посту в фейсбуці.

Друге місце посів Борис Ван дер Ворст (45 голосів), а діючий виконавчий президент AIBA Мухаммед Мустасан набрав 19 голосів.

Що відомо про Кремльова