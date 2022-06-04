Украина получила "золото" на этапе Кубка мира по шаровой стрельбе в командных соревнованиях

В столице Азербайджана продолжается этап Кубка мира по шаровой стрельбе. В Баку Украина завоевала уже пять наград.

Невероятное выступление украинок

Сборная Украины в составе Елены Костевич, Анастасии Немец и Оксаны Ковальчук выиграла золотые медали Кубка мира по пулевой стрельбе. Украинки продемонстрировали лучший результат в командной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров, пишет 24 канал.

Читайте також Українські стрілки вибороли четверту нагороду на етапі Кубка світу у Баку

Эта медаль стала пятой для сборной Украины на этапе Кубка мира в Баку. Соревнования продлятся до 7 июня.

В финале они победили Таиландскую команду – 17:11.

Малокалиберный пистолет, 25 метров: результаты

Украина Таиланд Южная Корея

Все награды украинцев в Баку:

"Золото": Сергей Кулиш (винтовка, 50 метров, три положения), Елены Костевич, Анастасии Немец и Оксаны Ковальчук (малокалиберный пистолет, 25 метров)

"Серебро": Елена Костевич и Олег Омельчук (пневматический пистолет, 10 метров, микст)

"Бронза": Анастасия Немец (пистолет, 25 метров), Олег Царьков, Александр Галкин и Сергей Кулиш (винтовка, 50 метров, три положения, команда)

Что известно о спортсменках

Елена Костевич имеет в своей медальной копилке 4 олимпийские награды. Она одна из самых титулованных спортсменок Украины в истории Олимпиад.

Последнюю свою награду украинка завоевала на чемпионате Европы в Норвегии. Елена завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Анастасия Немец – 28-летняя украинская стрелкиня, представляющая Львовскую область. Является серебряным призером чемпионата Европы-2021 по стрельбе из быстрострельного пистолета с 25 метров в смешанной команде. На этом же турнире в Баку она завоевала бронзовую награду.

Оксана Ковальчук представляет Ровенскую область. В 2019 году она завоевала серебряную награду на чемпионате Европы.

Украина занимает вторую позицию в общекомандном зачете. В этом этапе участвуют 703 спортсмена из 65 стран.