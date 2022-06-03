До медальної скарбнички України доєдналася одна "бронза"

Українці завоювали четверту нагороду на етапі Кубка світу у Баку. Бронзову нагороду принесла чоловіча команда в стрільбі з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 метрів із трьох положень, пише 24 канал.

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В состав команды в этой дисциплине вошли вице-чемпион Олимпиады-2016 Сергей Кулиш, чемпион Европы-2014 Олег Царьков и Александр Галкин.

Украинцы заняли третье место в квалификации. В бронзовом финале они состязались со сборной Южной Кореи, в составе которой был двукратный серебряный призер Олимпийских игр Ким Чон Хен. В итоге "сине-желтые" победили со счетом 16:12.

"Золото" в этой дисциплине добыла в борьбе сборная Хорватии, которая в финале одолела Индию со счетом 17:7.

Для Галкина командная "бронза" стала первой в карьере медалью на уровне Кубка мира. Для Царькова это третий подиум Кубка мира и первый с 2015 года. А у Кулиша это уже 11-я медаль такого уровня и вторая – на этом этапе после победы в стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров из трех положений.

Все награды украинцев в Баку:

"Золото": Сергей Кулиш (винтовка, 50 метров, три положения)

"Серебро": Елена Костевич и Олег Омельчук (пневматический пистолет, 10 метров, микст)

"Бронза": Анастасия Немец (пистолет, 25 метров), Олег Царьков, Александр Галкин и Сергей Кулиш (винтовка, 50 метров, три положения, команда)

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