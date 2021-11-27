Украина получила вторую в истории медаль в женском бобслее

Лидия Гунько и Ирина Лищинская принесли Украине вторую в истории медаль в женском бобслее. Украинки завоевали "бронзу" на третьем этапе Кубка Европы сезона-2021/22 в немецком Альтенберге.

Украинок опередили немецкие команды

На Кубке Европы украинкам противостояли четыре команды – две из Германии и по одной из России и Румынии.

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Украинская бобслейная команда показала время 1:57:34. Украинки проиграли Лиге Буквиц и Ванессе Марк из Германии 3,2 секунды.

Второе место досталось также немецкой команде в составе Энн Шпрейверс и Терезы Лейц.

Вторая медаль Гунько и Лещинской

Для Украины это вторая награда в женском бобслее. Гунько и Лищинская в сезоне 2020/2021 выиграли "бронзу" на Кубке Европы.

Украинки попали на подиум на этапе в латвийской Сигульде.

. Гунько и Лищинская в третий раз выступили на Кубке Европы в этом сезоне. В норвежском Лиллехаммере украинки продемонстрировали шестой и пятый результат соответственно.