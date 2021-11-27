Українок випередили німецькі команди

На Кубку Європи українкам протистояли чотири команди – дві з Німеччини та по одній з Росії та Румунії.

До теми Вперше в історії: українка дебютувала на етапі Кубка світу з бобслею

Українська бобслейна команда продемонструвала час 1:57:34. Українки програли Лізі Буквіц та Ванессі Марк з Німеччини 3,2 секунди.

Друге місце дісталося також німецькій команді у складі Енн Шпрейверс і Терези Лейц.

До уваги. Гунько та Ліщинська втретє виступили на Кубку Європи у цьому сезоні. У норвезькому Ліллехаммері українки продемонстрували шостий і п'ятий результат відповідно.

Друга медаль Гунько та Ліщинської