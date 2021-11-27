Українок випередили німецькі команди
На Кубку Європи українкам протистояли чотири команди – дві з Німеччини та по одній з Росії та Румунії.
До теми Вперше в історії: українка дебютувала на етапі Кубка світу з бобслею
Українська бобслейна команда продемонструвала час 1:57:34. Українки програли Лізі Буквіц та Ванессі Марк з Німеччини 3,2 секунди.
Друге місце дісталося також німецькій команді у складі Енн Шпрейверс і Терези Лейц.
Друга медаль Гунько та Ліщинської
- Для України це друга нагорода у жіночому бобслеї. Гунько та Ліщинська у сезоні 2020/2021 виграли "бронзу" на Кубку Європи.
- Українки потрапили на подіум на етапі в латвійській Сігульді.