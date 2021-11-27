Украинок опередили немецкие команды
На Кубке Европы украинкам противостояли четыре команды – две из Германии и по одной из России и Румынии.
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Украинская бобслейная команда показала время 1:57:34. Украинки проиграли Лиге Буквиц и Ванессе Марк из Германии 3,2 секунды.
Второе место досталось также немецкой команде в составе Энн Шпрейверс и Терезы Лейц.
Вторая медаль Гунько и Лещинской
- Для Украины это вторая награда в женском бобслее. Гунько и Лищинская в сезоне 2020/2021 выиграли "бронзу" на Кубке Европы.
- Украинки попали на подиум на этапе в латвийской Сигульде.