Украинка финишировала на 28-м месте, показав результат 1:57,37 секунды. Победительницей соревнований стала американка Мейерс Тейлор Элана с результатом 1:50,50 с.

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Полный результат Лидии:

Что известно о Лидии Гунько