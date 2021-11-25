Украинка финишировала на 28-м месте, показав результат 1:57,37 секунды. Победительницей соревнований стала американка Мейерс Тейлор Элана с результатом 1:50,50 с.
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Полный результат Лидии:
Что известно о Лидии Гунько
- Лишь 2 года назад Гунько стала бобслейным пилотом, но уже успела сделать огромный шаг, впервые в истории получив для Украины квоту, которая дает право принять участие в соревновании с представителями самых мощных бобслейных стран планеты.
- Лидия Гунько и Ирина Лищинская выиграли бронзовую медаль в соревнованиях двоек на этапе Кубка Европы, который проходит в латвийском городе Сигулда. По итогам двух попыток Гунько и Лищинская на скорости более 100 км/ч показали результат 1 минуту и 47 секунд.