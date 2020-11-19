Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате Европы, который состоится в Киеве в ноябре.

Президент Федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина в комментарии "Укринформу" высказалась об отказе сборной России ехать в Киев.

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Во-первых, это их право, во-вторых, у них свои отношения с Украиной. В 2004 году россияне приезжали. Во-первых, они выкупили у меня все билеты, постарались сделать пустым зал.

"Затем они привезли банду парней, которые разбили внизу все окна во Дворце спорта. Это было. Кроме того, были еще разные моменты. Их все не устраивало. Хорошо, что был хороший руководитель, который сказал: "Если что-то не устраивает – двери открыты. У нас есть свои организаторы, которые все предоставляют", – сказала Дерюгина.

Справка. Чемпионат Европы пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября. В турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран.

Что известно о сборной России по художественной гимнастике

Сборная России является самой титулованной в истории проведения чемпионатов Европы. В активе россиянок 36 наград, из которых 23 золотых, – у ближайших преследователей из Болгарии 23 медали, 17 из которых высшей пробы.

При этом российские "художницы" становились сильнейшими в индивидуальном многоборье на 12 подряд европейских первенствах, а в командном многоборье представительницам России не было равных на девяти чемпионатах подряд.