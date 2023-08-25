В немецком Дуйсбурге проходит чемпионат мира по гребле на каноэ и байдарках. В первый день финалов мужская сборная Украины добилась успеха.

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Ребята завоевали первую медаль на турнире и уложились в олимпийский норматив. Четверку байдарочников составили Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семикин.

В полуфинале украинцы заняли первое место, преодолев дистанцию в 500 метров в 1 минуту и 18 секунд. Это позволило выполнить олимпийский норматив и обеспечить путевку на Олимпийские игры-2024.

Во второй половине дистанции Украина опередила Данию и Сербию, показав результат 1:19 минуты. Это позволило нашей команде в итоге завоевать бронзовую награду.

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Для Украины это первая лицензия в гребле не только на Олимпиаду в Париже, но и в XXI веке. До этого украинские байдарочники квалифицировались на ОИ только в 1996 году и дошли до полуфинала.