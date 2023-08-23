Молодежная сборная России по гребле собиралась выступить на чемпионате Европы в немецком Крефельде. Соревнования пройдут с 25 по 27 августа. Однако представителей страны-агрессора по доброй традиции отправили вслед за российским кораблем, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Безопаснее без россиян

Власти Германии отказали в выдаче виз российским гребцам. Об этом посетовал главный тренер команды Александр Зюзин. По его словам, оргкомитет соревнований одобрил заявку "нейтральных" спортсменов, но неизвестные силы вмешались в события.

Германия не открыла нам визы, к сожалению, на первенство Европы мы не уедем. Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Беларуси среди молодежи до 23 лет,

– рассказал Зюзин.

Теперь российским спортсменам придется ехать к своему союзнику по агрессии Беларусь и развлекать "Картофельного дуче" Александра Лукашенко. Это очень хорошая перспектива для молодых гребцов из террористической федерации.

Отметим, что россиянам не в первый раз указывают на их место в международном спорте. Спортсмены из Беларуси и России не поедут на чемпионат мира-2023 по гребле, который состоится в немецком Дуйсбурге. Причина очень уважительная – организаторы турнира не смогут обеспечить безопасность "нейтральным" атлетам, чьи страны ежедневно убивают украинцев.