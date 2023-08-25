У німецькому Дуйсбурзі проходить чемпіонат світу з веслування на каное та байдарках. У перший день фіналів чоловіча збірна України здобула успіх.

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Хлопці здобули першу медаль на турнірі та вклались у олімпійський норматив. Четвірку байдарочників склали Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін.

У півфіналі українці посіли перше місце, подолавши дистанцію у 500 метрів за 1 хвилину і 18 секунд. Це дозволило виконати олімпійський норматив та забезпечити собі путівку на Олімпійські ігри-2024.

На другій половині дистанції Україна випередила Данію та Сербію, показавши результат 1:19 хвилини. Це дозволило нашій команді у підсумку завоювати бронзову нагороду.

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Для України це перша ліцензія у веслуванні не тільки на Олімпіаду в Парижі, а і загалом у XXI сторіччі. До цього українські байдарочники кваліфікувались на ОІ лише у 1996 році і дійшли тоді до півфіналу.