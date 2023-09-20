Украина – Польша 2:3

Голы: Корсун, 11, Педяш, 13 – Крезиль, 13, Цыпун, 20 (авт.), Марек, 34

В первом туре подопечные Александра Косенко разгромили соперников из Бельгии, наколотив в их ворота 10 голов. Финальный сигнал зафиксировал победу украинцев 2:10. Поэтому в матче против поляков у наших футзалистов была прекрасная возможность укрепить свои позиции, сообщает 24 Канал.

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11 минут пришлось ждать болельщикам, чтобы увидеть первый гол во встрече. Корзун мощно пробил под перекладину после филигранной передачи от капитана команды Шотурмы. Украина открыла счет во встрече 1:0.

Видео гола Корзуна

Через две минуты команды обменялись голами. Сначала Педяш запер передачу из аута от Чернявского. Преимущество украинцев выросло уже до двух голов.

Как Педяш забил за Украину: смотрите видео

На этой же минуте поляки отквитали один гол. Гости зажали украинцев у их ворот. Атакующие действия соперников Украины закончились бильярдным ударом от капитана и лидера Польши Крезиля – 2:1.

Видео гола Крезиля

Не смогли подопечные Косенко удержать победный счет хотя бы до перерыва. На последней минуте "сине-желтые" позволили пройти диагональной передаче оппонента. Каневский прострелил вдоль ворот Цыпуна. К сожалению, мяч после его ошибки залетел в сетку украинских ворот. Украинцы помогли сопернику сравнять счет 2:2.

Украинская сборная потеряла свое преимущество в два мяча.

Видео автогола Цыпуна

На перерыв команды ушли при равном счете 2:2.

Во втором тайме у обеих сборных было немало моментов, чтобы забить. Чего только стоит спасение украинских ворот, когда Шотурма в самоотверженном подкате заблокировал выстрел соперника, который уже выводил своего партнера по команде на пустые ворота. Капитан "сине-желтых" и голкипер Цыпун, ценой повреждения, хотя вратарь вернулся в игру, спасли хозяев от пропущенного гола, пришедшего в наши ворота несколько позже.

К сожалению, снова первыми это не удалось сделать "номинальным хозяевам матча". За шесть минут до окончания поединка поляки впервые во встрече повели в счете 2:3.

Угловой стал для гостей голевым. Прекрасный удар в одно касание удался 14-му номеру сборной Польши после передачи с угла площадки от капитана Крезиля.

Как поляки забить третий гол в ворота Украины: смотрите видео

Не удалось украинской сборной закрепить свой успех на старте квалификации ЧМ-2024. Голкипер Польши стал одним из героев своей сборной в этом поединке. Польша впервые в очных встречах выиграла Украину 2:3.

Следующие поединки квалификации на ЧМ-2024 "сине-желтые" проведут уже в октябре. Их будут ожидать важные встречи против Сербии.