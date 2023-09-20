Україна – Польща 2:3

Голи: Корсун, 11, Педяш, 13 – Крєзіль, 13, Ципун, 20 (авт.), Марек, 34

У першому турі підопічні Олексадра Косенка розгромили суперників із Бельгії, наколотивши у їх ворота 10 голів. Фінальний сигнал зафіксував перемогу українців 2:10. Тому у матчі проти поляків наші футзалісти мали чудову можливість зміцнити свої позиції, повідомляє 24 Канал.

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11 хвилин довелось чекати уболівальникам, аби побачити перший гол у зустрічі. Корзун потужно пробив під поперечину після філігранної передачі від капітана команди Шотурми. Україна відкрила рахунок у зустрічі 1:0.

Відео голу Корзуна

Через дві хвилини команди обмінялись голами. Спершу Педяш замкнув передачу з ауту від Чернявського. Перевага українців зросла вже до двох голів.

Як Педяш забив за Україну: дивіться відео

На цій же хвилині поляки відквитали один гол. Гості затиснули українців біля їх воріт. Атакувальні дії суперників України закінчились більярдним ударом від капітана та лідера Польщі Крєзіля – 2:1.

Відео голу Крєзіля

Не змогли підопічні Косенка втримати переможний рахунок бодай до перерви. На останній хвилині "синьо-жовті" дозволили пройти діагональній передачі опонента. Каневський прострілив вздовж воріт Ципуна. На жаль, м'яч після його помилки залетів у сітку українських воріт. Українці допомогли супернику зрівняти рахунок 2:2.

Українська збірна розгубила свою перевагу у два м'ячі.

Відео автогола Ципуна

На перерву команди пішли за рівного рахунку 2:2.

У другому таймі обидві збірні мали чимало моментів, аби забити. Чого тільки вартує порятунок українських воріт, коли Шотурма у самовідданому підкаті заблокував постріл суперника, який вже виводив свого партнера по команді на порожні ворота. Капітан "синьо-жовтих" та голкіпер Ципун, ціною пошкодження, хоча воротар повернувся у гру, врятували господарів від пропущеного голу, який прийшов у наші ворота дещо пізніше.

На жаль, знову першими це не вдалось зробити "номінальним господарям матчу". За шість хвилин до закінчення поєдинку поляки вперше у зустрічі повели у рахунку 2:3.

Кутовий став для гостей гольовим. Чудовий удар в один дотик вдався 14-му номеру збірної Польщі після передачі з кута майданчика від капітана Крєзіля.

Як поляки забити третій гол у ворота України: дивіться відео

Не вдалось українській збірній закріпити свій успіх на старті кваліфікації ЧС-2024. Голкіпер Польщі став одним із героїв своєї збірної у цьому поєдинку. Польща вперше в очних зустрічах перемогла Україну 2:3.

Наступні поєдинки кваліфікації на ЧС-2024 "синьо-жовті" проведуть вже у жовтні. На них чекатимуть важливі зустрічі проти Сербії.