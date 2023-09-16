Бельгия – Украина 2:10

Сборная Украины по футзалу начала решающий этап квалификации на чемпионат мира-2024. Соревнование в следующем году будет проходить в сентябре-октябре в Узбекистане, пишет 24 канал.

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В последней стадии отбора участвует 20 команд из Европы, разбитых на 5 групп по четыре сборные. Украина попала в один квартет с Бельгией, Польшей и Сербией.

В общей сложности от УЕФА на чемпионат мира выйдут 7 команд. Пять прямых путевок достанутся победителям групп, еще две будут разыграны в стыковых матчах с участием четырех лучших вицечемпионов квартетов.

Подопечные Павла Косенко смогли очень убедительно стартовать. В первой встрече с Бельгией украинцы выиграли с разгромным счётом 10:2 на выезде.

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Уже на 11-й минуте "сине-желтые" усилиями Шотурмы открыли счет, после чего Украину прорвало. Абакшин оформил хет-трик, еще дубль на счету Педяша.

Победа позволила Украине возглавить отборочную группу. В параллельном матче Сербия одолела поляков, но с куда более скромным счетом (2:1). Именно с Польшей "бело-синие" отыгрывают в следующей игре 20 сентября.

Видеообзор матча Бельгия – Украина: