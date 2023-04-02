Боксерские надежды Украины: "синие-желтые" убедительно выиграли турнир в Каунасе

Сборная Украины по боксу триумфально выступила на турнире в Литве. На счету наших спортсменов 13 наград и итоговое первое место в командном зачете.

В литовском Каунасе завершился 27-й турнир класса А имени Шоцикаса. Сборная Украины завоевала первое общекомандное место среди 17 стран-участниц турнира.

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Невероятный успех украинцев

Лучшим боксером турнира стал серебряный призер Олимпийских игр-2020 Александр Хижняк. В финальном поединке украинец победил Жанибека Картбаева из Казахстана. В весовой категории до 71 килограмма победил Юрий Захареев. В финале наш боксер решением судей победил поляка Сезара Знамиеча.

По итогам турнира в Каунасе сборная Украины завоевала 13 наград: 6 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых. Напомним, что Украину на этом турнире представляли 16 спортсменов.

"Золото": Айдер Абдураимов (57 кг), Даниил Заморило (63,5 кг), Виктор Петров (67 кг), Юрий Захареев (71 кг), Александр Хижняк (80 кг), Аркадий Карцан (92 кг)

Айдер Абдураимов (57 кг), Даниил Заморило (63,5 кг), Виктор Петров (67 кг), Юрий Захареев (71 кг), Александр Хижняк (80 кг), Аркадий Карцан (92 кг) "Серебро": Дмитрий Замотаев (51 кг) – капитан команды, Раиса Пискун (75 кг)

Дмитрий Замотаев (51 кг) – капитан команды, Раиса Пискун (75 кг) "Бронза": Эльмир Набиев (54 кг), Олег Чулячеев (57 кг), Тарас Бондарчук (57 кг), Богдан Толмачев (86 кг), Кирилл Стоянчев (+92 кг)

Отличный командный результат украинских боксеров, тренеров и медицинского штаба сборной!