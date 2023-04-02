Боксерские надежды Украины: "синие-желтые" убедительно выиграли турнир в Каунасе
Источник:Федерация Бокса Украины
Сборная Украины по боксу триумфально выступила на турнире в Литве. На счету наших спортсменов 13 наград и итоговое первое место в командном зачете.
В литовском Каунасе завершился 27-й турнир класса А имени Шоцикаса. Сборная Украины завоевала первое общекомандное место среди 17 стран-участниц турнира.
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Невероятный успех украинцев
Лучшим боксером турнира стал серебряный призер Олимпийских игр-2020 Александр Хижняк. В финальном поединке украинец победил Жанибека Картбаева из Казахстана. В весовой категории до 71 килограмма победил Юрий Захареев. В финале наш боксер решением судей победил поляка Сезара Знамиеча.
По итогам турнира в Каунасе сборная Украины завоевала 13 наград: 6 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых. Напомним, что Украину на этом турнире представляли 16 спортсменов.
- "Золото": Айдер Абдураимов (57 кг), Даниил Заморило (63,5 кг), Виктор Петров (67 кг), Юрий Захареев (71 кг), Александр Хижняк (80 кг), Аркадий Карцан (92 кг)
- "Серебро": Дмитрий Замотаев (51 кг) – капитан команды, Раиса Пискун (75 кг)
- "Бронза": Эльмир Набиев (54 кг), Олег Чулячеев (57 кг), Тарас Бондарчук (57 кг), Богдан Толмачев (86 кг), Кирилл Стоянчев (+92 кг)
Отличный командный результат украинских боксеров, тренеров и медицинского штаба сборной!