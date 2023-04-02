У литовському Каунасі завершився 27-й турнір класу А імені Шоцикаса. Збірна України завоювала перше загальнокомандне місце серед 17 країн-учасниць турніру.

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Неймовірний успіх українців

Найкращим боксером турніру став срібний призер Олімпійських ігор-2020 Олександр Хижняк. У фінальному поєдинку українець переміг Жанібека Картбаєва з Казахстану. У ваговій категорії до 71 кілограма перемогу здобув Юрій Захарєєв. У фіналі наш боксер рішенням суддів переміг поляка Сезара Знамієча.

За підсумком турніру в Каунасі збірна України завоювала 13 нагород: 6 золотих, 2 срібні та 5 бронзових. Зазначимо, що Україну на цьому турнірі представляли 16 спортсменів.

"Золото": Айдер Абдураімов (57 кг), Даниїл Заморило (63,5 кг), Віктор Петров (67 кг), Юрій Захарєєв (71 кг), Олександр Хижняк (80 кг), Аркадій Карцан (92 кг)

Айдер Абдураімов (57 кг), Даниїл Заморило (63,5 кг), Віктор Петров (67 кг), Юрій Захарєєв (71 кг), Олександр Хижняк (80 кг), Аркадій Карцан (92 кг) "Срібло": Дмитро Замотаєв (51 кг) – капітан команди, Раїса Піскун (75 кг)

Дмитро Замотаєв (51 кг) – капітан команди, Раїса Піскун (75 кг) "Бронза": Ельмір Набієв (54 кг), Олег Чулячеєв (57 кг), Тарас Бондарчук (57 кг), Богдан Толмачов (86 кг), Кирило Стоянчів (+92 кг)

Відмінний командний результат українських боксерів, тренерів та медичного штабу збірної!