Швеция – Украина 22:26

Судьба мировой путевки была решена неделю назад в Киеве, когда Швеция выиграла с разницей в четырнадцать мячей – 28:14.

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Швеция играла резервным составом

Перед ответным матчем скандинавки столкнулись с главной проблемой современности – коронавирусом. Из-за положительных тестов хозяйки недосчитались нескольких ведущих игроков.

Кроме того, у шведок почти не было времени и возможности для подготовки к матчу. Тренер женской сборной вместе с игроками провели зум-конференцию, в которой прошлись по основным моментам предстоящего поединка.

В отличие от Швеции, под вопросом в составе Украины была голкипер Наталья Савчин, которая получила травму плеча в первом матче между командами.

В итоге, хозяйки ни разу не повели в счете за весь матч и комфортно уступили – 22:26.