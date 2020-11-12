Женская национальная сборная Украины по баскетболу победила Финляндию в квалификационном матче чемпионата Европы. Украинки одержали победу в изолированном лагере в Португалии.

Украина – Финляндия 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10)

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Ход игры

Пока украинки еще не вошли в полную в борьбу, соперницы эффективно защищались, убегали в быстрые отрывы, выигрывали подбор в атаке. Затем в течение стартовой четверти наши девушки догоняли финских соперниц, пишет ФБУ.

К концу четверти наши девушки сократили отставание до трех очков, в целом пропустив аж 25.

Уже со второй 10-минутки ход событий изменился. Украинки добавили в защите, чаще после перехватов стала убегать капитан команды Ягупова, лучше пошли подборы и блок-шоты.

В атаке сказалась отличная клубная сыгранность Ягуповой с Науменко, удачно подключалась к дальним атакам Горобец. В итоге за вторую половину украинки набрали 28 очков.

После перерыва украинки продолжили контролировать ход борьбы. Но несколько минут потери сосредоточенности хватило, чтобы соперницы сократили отставание, заставив волноваться. Трехочковый от Ягуповой успокоил команду и еще увеличил наше общее преимущество.

В заключительной 10-минутке кардинальных перемен не произошло. Украинки довели поединок до победы – второй в трех сыгранных матчах. Это позволило нашей команде возглавить группу.

Уже 14 ноября украинки сыграют против Бельгии.