Жіноча національна збірна України з баскетболу перемогла Фінляндію у кваліфікаційному матчі чемпіонату Європи. Українки здобули перемогу в ізольованому таборі в Португалії.

Україна – Фінляндія 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10)

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Хід гри

Поки українки ще не ввійшли на повну в боротьбу, суперниці ефективно захищалися, втікали у швидкі відриви, вигравали підбирання в атаці. Відтак упродовж стартової чверті наші дівчата наздоганяли фінських суперниць, пише ФБУ.

На кінець чверті наші дівчата скоротили відставання до трьох очок, загалом пропустивши аж 25.

Уже з другої 10-хвилинки перебіг подій змінився. Українки додали в захисті, частіше після перехоплень стала втікати капітан команди Ягупова, краще пішли підбори та блок-шоти.

В атаці позначилася відмінна клубна зіграність Ягупової з Науменко, вдало підключалася до дальніх атак Горобець. У підсумку за другу половину українки набрали 28 очок.

По перерві українки продовжили контролювати перебіг боротьби. Та кілька хвилин втрати зосередженості вистачило, аби суперниці скоротили відставання, змусивши хвилюватися. Триочковий від Ягупової заспокоїв команду та ще збільшив нашу загальну перевагу.

У заключній 10-хвилинці кардинальних змін не сталося. Українки довели поєдинок до перемоги – другої в трьох зіграних матчах. Це дозволило нашій команді очолити групу.

Уже 14 листопада українки зіграють проти Бельгії.