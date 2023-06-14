Даже без турнирной мотивации: мужская сборная Украины продолжает зажигать в Золотой Евролиге

Наши волейболисты выиграли уже пятый матч турнира всухую. Команда Угиса Крастиньша не имела проблем с бельгийцами и уже ожидает "финал четырех".

Украина – Бельгия 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)

Сборная Украины по волейболу среди мужчин завершает выступления на групповом этапе Золотой Евролиги-2023. Команда оказалась в элитном дивизионе и показывает в нем невероятные результаты, пишет 24 канал.

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Подопечные Угиса Крастиньша оказались в группе с Бельгией, Хорватией и Северной Македонией. Четыре первых встречи Украина выиграла разгромно с максимальным счетом 3:0.

Это позволило "сине-желтым" досрочно выйти в "финал четырех". В пятой игре Украина "принимала" у Лодзи главного преследователя бельгийцев. Впрочем, даже без турнирной мотивации украинцев снова одолели соперника с максимальным счетом.

И если в первом сете Бельгия взяла 21 балл, то во втором и третьем – всего 27 суммарно. Самыми результативными волейболистами встречи стали Василий Тупчий и Олег Плотницкий, на их счету 15 и 14 баллов соответственно.

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Завершающую игру групповой стадии Украина проведет 18 июня в гостях с Северной Македонией. Напомним, что победители квартетов гарантированно выйдут в "финал четырех", где также будет страна-хозяйка Хорватия. В настоящее время лидерами других групп являются Турция и Чехия.