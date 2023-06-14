Україна – Бельгія 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)

Збірна України з волейболу серед чоловіків завершує виступи на груповому етапі Золотої Євроліги-2023. Команда опинилась в елітному дивізіоні і показує в ньому неймовірні результати, пише 24 канал.

До теми Україна знищує суперників у Золотій Євролізі: команда Крастіньша вийшла у "фінал чотирьох"

Підопічні Угіса Крастіньша опинились у групі з Бельгією, Хорватією та Північною Македонією. Чотири перші зустрічі Україна виграла розгромно з максимальним рахунком 3:0.

Це дозволило "синьо-жовтим" достроково вийти у "фінал чотирьох". У п'ятій грі Україна "приймала" у Лодзі головного переслідувача бельгійців. Втім навіть без турнірної мотивації українців знову здолали суперника з максимальним рахунком.

І якщо у першому сеті Бельгія взяла 21 бал, то у другому та третьому – всього 27 сумарно. Найрезультативнішими волейболістами зустрічі стали Василь Тупчій та Олег Плотницький, на їх рахунку 15 та 14 балів відповідно.

Читайте також Не мали рівних в групі: жіноча збірна України з волейболу вийшла у плей-офф Золотої Євроліги

Завершальну гру групової стадії Україна проведе 18 червня в гостях із Північною Македонією. Нагадаємо, що переможці квартетів гарантовано вийдуть у "фінал чотирьох", де також буде країна-господарка Хорватія. Наразі лідерами інших груп є Туреччина та Чехія.