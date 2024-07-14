Накануне старта турнира УАФ представила форму, в которой "сине-желтые" будут играть на Олимпиаде-2024. Разработал новые комплекты польский спортивный бренд 4F.

Читайте также Нужно сбалансировать, – Ротань назвал проблему олимпийской сборной перед стартом Игр-2024

Классические цвета

Они были изготовлены в традиционных цветах. Полевые игроки будут играть полностью в желтом или синем комплекте, а вратари – в черном или зеленом.

"Бренд 4F подготовил специальную полностью персонализированную коллекцию спортивной одежды, которая включает игровые и тренировочные комплекты, а также аксессуары.

В начале 2024 года бренд стал спонсором Национального олимпийского комитета Украины и обеспечивает украинских спортсменов официальной одеждой для открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже 2024 года, а также медальных церемоний", – говорится в заявлении УАФ.

В какой форме сборная Украины по футболу будет играть на Играх-2024 / Фото УАФ

Смотрите видео с презентацией формы олимпийской сборной Украины по футболу

Напомним, что соревнования по футболу на летних Олимпийских играх-2024 в Париже будут проходить с 24 июля по 10 августа. Украина попала в группу B, где будет противостоять Ираку (24.07), Марокко (27.07) и Аргентине (30.07).