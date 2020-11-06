Эта неделя выдалась провальной для украинских представителей в еврокубках. Поражение "Зари", "Динамо" и "Шахтера" не позволили Украине приблизиться к ближайшему конкуренту Шотландии.

Третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы не принес в копилку Украины ни одного очка. Сначала "Шахтер" был не похож сам на себя в игре против "Боруссии" (М) дома проиграв с неприличным счетом 0:6, пишет 24 канал.

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Еще одним клубом, потерпевшим поражение, стало киевское "Динамо". Киевляне показали достойный бой "Барселоне" на "Камп Ноу". Матч завершился с минимальным счетом 2:1 в пользу "каталонцев".

Заключительный матч среди украинских клубов на этой неделе провела "Заря", которая в Запорожье не сумела удачно сыграть с АЕКом и уступила грекам 1:4. Луганский клуб уже на протяжении шести матчей не может победить в Лиге Европы.

Достижения клубов ближайшего конкурента Шотландии тоже не были слишком хорошими. Селтик неожиданно уступил "Спарте" (1:4), а вот "Рейнджерс" сыграл в боевую ничью на выезде против "Бенфики". Шотландии удалось увеличить отрыв от Украины на 0,25 балла. В целом Украина уступает конкуренту на 0,475 балла.

Хотя отрыв является небольшим, но вот в спину уже дышит Турция, которая находится на 13-й строчке. Им удалось сократить отставание на 0,8 балла. Теперь турки уступают лишь на 0,2 балла. Турецкие клубы "Истанбул Башакшехир" и "Сивасспор" свои матчи выиграли, поэтому неделю для турок вполне можно назвать удачной.

Добавим, что в десятке лучших в таблице коэффициентов произошло лишь одно изменение – Нидерланды опередили Бельгию.

Справка: 11 место позволяет сразу пяти клубам страны выступать в еврокубках. Две лучшие команды смогут принять участие в Лиге чемпионов, в Лиге Европы – 1 и еще две – квалификации.

Возглавлять таблицу продолжают испанцы. У них за спиной Англия, тройку лидеров замыкает Италия.



Топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА / скрин с Bert Kassies