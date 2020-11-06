Цей тиждень видався провальним для українських представників у єврокубках. Поразки "Зорі", "Динамо" та "Шахтаря" не дозволили Україні наблизитись до найближчого конкурента Шотландії.

Третій тур у Лізі чемпіонів та Лізі Європи не приніс у скарбничку України жодного очка. Спершу "Шахтар" був не схожий сам на себе у грі проти "Боруссії" (М) вдома програвши з непристойним рахунком 0:6, пише 24 канал.

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Ще одним клубом, який зазнав поразки стало київське "Динамо". Кияни показали гідний бій "Барселоні" на "Камп Ноу". Матч завершився із мінімальним рахунком 2:1 на користь "каталонців".

Завершальний матч серед українських клубів цього тижня провела "Зоря", яка у Запоріжжі не зуміла вдало зіграти з АЕКом та поступилась греках 1:4. Луганський клуб вже протягом шести матчів не може перемогти у Лізі Європи.

Здобутки клубів найближчого конкурента Шотландії теж не були надто хорошими. Селтік несподівано поступився "Спарті" (1:4), а от "Рейнджерс" зіграв у бойову нічию на виїзді проти "Бенфіки". Шотландії вдалось збільшити відрив від України на 0,25 бала. Загалом Україна поступається конкуренту на 0,475 бала.

Хоча відкрив є невеликим, але от у "спину" вже дихає Туреччина, яка перебуває на 13-й сходинці. Їм вдалось скоротити відставання на 0,8 бала. Тепер турки поступаються лише на 0,2 бала. Турецькі клуби "Істанбул Башакшехір" та "Сівасспор" свої матчі виграли, тому тиждень для турків цілком можна назвати вдалим.

Додамо, що у десятці найкращих у таблиці коефіцієнтів сталася лише одна зміна – Нідерланди випередили Бельгію.

Довідка: 11 місце дозволяє відразу п'яти клубам країни виступати у єврокубках. Дві найкращі команди зможуть взяти участь у Лізі чемпіонів, у Лізі Європи – 1 та ще дві – кваліфікації.

Очолювати таблицю продовжують іспанці. У них за спиною Англія, трійку лідерів замикає Італія.



Топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА / Скрін з Bert Kassies