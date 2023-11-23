Босния и Герцеговина в кризисе: что нужно знать о сопернике Украины в плей-офф отбора Евро-2024

Балканская команда станет первым и, надеемся, не последним соперником команды Реброва в этой квалификации. Рассказываем подробнее об этой команде.

Сборная Украины узнала первого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва не смогла завоевать прямую путевку, пропустив вперед в группе Англию и Италию.

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В полуфинале стыковых матчей Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной. 24 канал рассказывает основную информацию о нашем будущем сопернике.

Главные достижения Боснии и Герцеговины

Боснийская сборная начала свои независимые выступления только в 1995 году. До этого страна являлась частью Югославии. За все это время "драконы" только раз добрались до большого турнира.

В 2014 году Босния и Герцеговина квалифицировалась на проходящий в Бразилии чемпионат мира. Балканцы выиграли отборочную группу с Грецией, Словакией, Литвой, Латвией и Лихтенштейном. Впрочем, на самом Мундиале команда из группы не вышла, взяв три очка:

Аргентина – Босния и Герцеговина 2:1

Нигерия – Босния и Герцеговина 1:0

Босния и Герцеговина – Иран 3:1

А вот с отборами на Евро боснийцам не везет. Команда до сих пор ни разу не играла на континентальном форуме, а в последних трех случаях вылетала как раз в стыковых играх:

Евро-2012 . Португалия – Босния и Герцеговина 0:0 / 6:2

. Португалия – Босния и Герцеговина Евро-2016 . Ирландия – Босния и Герцеговина 1:1 / 2:0

. Ирландия – Босния и Герцеговина Евро-2020. Северная Ирландия – Босния и Герцеговина 1:1 (пен. 3:4)

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Зажгли в Лиге наций, но провалили отбор

Главный успех Боснии и Герцеговины на европейской арене – два выхода в дивизион А. В дебютном сезоне команда обошла в лиге Австрию и Северную Ирландию, но уже в кампания 2020-2021 вернулась обратно. Италия, Нидерланды и Польша оказались не по зубам.

Впрочем, вернулись боснийцы ненадолго. В розыгрыше 2022-2023 сборная выиграла квартет с Финляндией, Черногорией и Румынией и снова будет играть в дивизионе А. Именно благодаря этому боснийцы и получили право на второй шанс после провала в квалификации.

А вот в отборочной группе на Евро-2024 "драконы" действительно выступили совсем плохо – предпоследнее место в секстете с Португалией, Словакией, Люксембургом, Исландией и Лихтенштейном.

Босния и Герцеговина – Исландия 3:0

Словакия – Босния и Герцеговина 2:0

Португалия – Босния и Герцеговина 3:0

Люксембург – Босния и Герцеговина 0:2

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн 2:1

Исландия – Босния и Герцеговина 1:0

Лихтенштейн – Босния и Герцеговина 0:2

Босния и Герцеговина – Португалия 0:5

Люксембург – Босния и Герцеговина 4:1

Босния и Герцеговина – Словакия 1:2

Команда не впечатляет своей результативностью (меньше гола за игру), еще и защита далека от идеала (пропускают в среднем 2 гола за матч). В этом отношении боснийцы явно сдали по сравнению с прошлым годом и успешной Лигой наций.

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Кадровая ситуация

Лидерами команды остаются ее ветераны Эдин Джеко (37 лет) и Миралем Пьяныч (33 года). И если в 10-е футболисты играли в топ-лигах за ведущие клубы, то сейчас уже уехали на заработки. Джеко выступает за турецкий Фенербахче, а Пьяныч уже два года играет в ОАЭ за Аль-Шарджу.



Эдин Джеко / instagram.com/bih.reprezentacija

Также продолжает выступления и 30-летний эксзащитник Арсенала Сеад Колашинац, в настоящее время в Аталанте. Среди молодых лидеров стоит выделить защитников Хаджикадунича (Гамбург) и Дедича (Зальцбург), а также хавбека Милана Крунича.

В нападении же боснийцы возлагают большие надежды на 20-летнего Тахировича, пытающегося закрепиться в Аяксе, а также 25-летнего форварда Аугсбурга Демировича. К слову, периодически играет за команду эксворотарь Зари Никола Василий.

Но основным все же считается 35-летний Ибрагим Шехич. Transfermarkt оценивает состав Боснии и Герцеговины всего в 86,4 миллионов евро. Для сравнения, сборная Украины "стоит" 291,5 миллиона, то есть более чем втрое дороже.

Знаменитый тренер – экс-партнер Реброва

Как и Украина, боснийцы выделяются известным именем на тренерском мостике. Вообще, команда проходила отбор на Евро-2024 с тремя наставниками, но с сентября "драконами" руководит 50-летний Саво Милошевич.



Саво Милошевич / twitter.com/NFSBiH

Тренерские достижения серба пока не впечатляют. Милошевич руководил белградским Партизаном и словенской Олимпией, но может похвастаться разве что Кубком Сербии с первыми. Во главе Боснии и Герцеговины Саво проиграл три из четырех матчей.

Впрочем, серб известен своей игровой карьерой. Кроме родного Партизана, форвард выступал за английскую Астон Виллу, итальянскую Парму, испанские Сарагосу, Эспаньол, Сельту и Осасуну, а также русский Рубин.

Кстати, в последнем клубе Милошевич пересекся с Сергеем Ребровым, с которым помог казанцам стать чемпионом страны-террористки. Кроме того, Саво наиграл 102 матча за сборные Югославии, Сербии и Черногории и Сербии, забив 37 голов.

С пятью мячами на Евро-2000 форвард стал лучшим бомбардиром турнира. К слову, уже во время полномасштабной войны Саво решил пожалеть россиян, отстраненных от спорта.

Мне жалко всех спортсменов и болельщиков в России. В этой стране спортом все живет. А их просто вычеркнули, что их вообще никогда не было. Это грустно. Сербский народ переживает эту боль вместе с россиянами. Надеюсь, что все причастные к этому безумию начнут понимать чувство несправедливости. Я выражаю свою поддержку российской футбольной сборной и другим спортсменам из России. Мне хочется верить, чтобы этот кошмар поскорее кончился,

– говорил Милошевич.

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Очные встречи

Украина и Босния и Герцеговина пересекались только в одном цикле, причем довольно недавно. В квалификации к ЧМ-2022 подопечные Петракова попали в один квартет с балканцами, а также с Францией, Исландией и Казахстаном.

В итоге боснийцы стали предпоследними, а наша команда заняла второе место и вышла в плей-офф (там уступила путевку Уэльсу). В очных матчах преимущество было на нашей стороне. Во Львове балканцы сумели вырвать ничью (1:1).

На ранний гол Ярмоленко соперник ответил точным ударом Ахмедходжича за 13 минут до конца. А вот в последнем туре подопечные Петракова взяли три очка благодаря голам Зинченко и Довбика (2:0). Тогда боснийцы уже упустили шансы на проход дальше.

Кто фаворит

Букмекеры предпочитают команду Сергея Реброва. Коэффициент на проход нашей команды в финал плей-офф составляет 1,56, в то время как на успех боснийцев – 2,50.

Если же говорить об основном времени, то здесь победа Украины оценивается в 1,99. На ничью можно поставить за 3,80, а на хозяев – за 3,60. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,77.

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Когда матчи плей-офф

Босния, Герцеговина и Украина сыграют на территории балканской страны. Матч состоится 21 марта 2024 года. В случае ничьей команды сыграют два экстратайма по 15 минут.

Если паритет сохранится, то обладателя путевки в финал плей-офф определит серия пенальти. В свою очередь, там за право сыграть на Евро-2024 победитель пары Босния и Герцеговина – Украина сыграет с Израилем или Исландией на своем поле. Финал плей-офф – 26 марта 2024 года.

. Украина семь раз участвовала в стыковых матчах за выход на ЧМ или Евро. Только раз нашей команде удалось преодолеть плей-офф отбора. В квалификации на Евро-2016 "сине-желтые" прошли Словению (2:0, 1:1).