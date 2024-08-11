Все медали Украины на Олимпийских играх-2024: видео лучших моментов в Париже

Украина показала неплохой результат на Олимпиаде в столице Франции. Наша страна получила столько же золотых наград, сколько на двух прошлых Играх вместе взятых.

Сборная Украины завершила свои выступления на Олимпийских играх-2024. Нашей стране удалось получить 12 наград разного достоинства, что является довольно неплохим показателем в условиях войны.

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Лучший показатель за 12 лет

Украинским спортсменам удалось выиграть три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Это лучший показатель по победам с 2012 года.

ГОД МЕСТО З С Б ИТОГО 2024 Париж 3 5 4 12 2021 Токио 1 6 12 19 2016 Рио-де-Жанейро 2 5 4 11 2012 Лондон 5 4 10 19 2008 Пекин 7 4 11 22 2004 Афины 8 5 9 22 2000 Сидней 3 10 10 23 1996 Атланта 9 2 12 23

Более того, этого года Украина превзошла свой показатель по общему количеству медалей с Олимпиадой-2016 в Рио. 24 Канал предлагает вспомнить все наши награды в Париже.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Ольга Харлан , Алина Комащук , Елена Кравацкая , Юлия Бакастова (фехтование на саблях, женская сборная)

, , , (фехтование на саблях, женская сборная) Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Александр Хижняк (бокс, до 80 килограммов)

Фехтовальщицы начинали свой путь сразу с четвертьфинала, поэтому проход итальянок (45:37) почти гарантировал нашей сборной медаль. Но в полуфинале против Японии украинки показали себя еще лучше и выиграли 45:32.

В финале против Южной Кореи шансы были равны, а азиатки даже вели львиную долю поединка. Впрочем финальный рывок от Ольги Харлан, которая взяла 8 из 10-ти последних очков, принес "сине-желтым" золотую медаль.

Невероятное выступление Харлан в финале:

Накануне ОИ Ярослава побила мировой рекорд по прыжкам в высоту (2,10 метра), поэтому на сам турнир украинка ехала в статусе явной фаворитки. Это она подтвердила и во время соревнования, с первой попытки покорив 2 метра.

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Эту отметку среди конкуренток взяла только Никола Олислагерс, но только с третьей попытки. Так же сполна подтвердил свой фаворитизм и Александр Хижняк.

Полтавский боксер уверенно прошел Филиппа Акилова и Вандерлея де Соузу, а в полуфинале победил олимпийского чемпиона Арлена Лопеса. В финале против Нурбека Оралбая Хижняк выглядел лучше и все же довел дело до чемпионства.

Видеообзор финала Хижняк – Оралбай:

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

Сергей Кулиш (стрельба из винтовки, 50 метров с трех позиций))

(стрельба из винтовки, 50 метров с трех позиций)) Илья Ковтун (спортивная гимнастика, упражнения на параллельных брусьях)

(спортивная гимнастика, упражнения на параллельных брусьях) Парвиз Насибов (греко-римская борьба, до 67 килограммов)

(греко-римская борьба, до 67 килограммов) Ирина Коляденко (вольная борьба, до 62 килограммов)

(вольная борьба, до 62 килограммов) Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок (гребля, женские каноэ-двойки на 500 метров)

Первым "серебром" для Украины стала неожиданная медаль в стрельбе из винтовки. Второй результат показал Сергей Кулиш, который уступил лишь сопернику из Китая.

Смог таки завоевать награду Илья Ковтун, который участвовал в четырех соревнованиях и дважды финишировал четвертым. Удачным получился турнир в упражнениях на брусьях, впереди украинца снова оказался представитель Китая.

Выступление Ильи Ковтуна в упражнениях на брусьях:

К сожалению, серебряные награды в борьбе имели горький привкус, ведь путь Насибова и Коляденко завершался поражениями в финалах. Тем не менее, это не умаляет достижения. Их путь был непростым, но ярким.

Финальная схватка Парвиза Насибова:

Завершили "серебряную программу" гребцы в каноэ. От Лузан ожидали медаль накануне игр и она смогла ее получить в паре с Анастасией Рыбачок на каноэ. Ну а впереди снова оказались китаянки.

Заплыв Лузан и Рыбачок на "серебро":

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БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Ольга Харлан (фехтование на саблях)

(фехтование на саблях) Ирина Геращенко (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Михаил Кохан (метание молота)

(метание молота) Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 87 килограммов)

Перед командным "золотом" Ольга Харлан смогла получить медаль в индивидуальном соревновании. При этом украинка в напряженной борьбе попала в поединок за третье место и уступала там кореянке 4:10.

Как Харлан взяла бронзовую награду в индивидуальном разряде:

Но невероятный камбэк (11 из 15-ти очков) позволил Ольге таки вырвать "бронзу" из рук соперницы. Удачным получился для Украины день 4 августа, когда, кроме "золота" Магучих, Украина получила еще две бронзовые награды в легкой атлетике.

В том же соревновании по прыжкам в высоту третье место разделила Ирина Геращенко с австралийкой Элеанор Паттерсон. Обе без ошибок преодолели 1,95 метра, но выше запрыгнуть не смогли.

Прыжки Магучих и Геращенко в финале прыжков в высоту:

Приятно удивил и Михаил Кохан, который забросил молот почти на 80 метров и занял третье место. При этом до второго ему не хватило около полуметра. Последняя "бронза" покорилась Украине в греко-римской борьбе.

Олимпийский чемпион-2020 Жан Беленюк имел все шансы выйти даже в финал, но по правилу последнего балла проиграл сопернику из Ирана. Впрочем, в схватке за третье место борец переиграл поляка и на мажорной ноте с танцами завершил карьеру.

Как Беленюк прощался со спортом: