Сегодня, 4 августа, начинается девятый день Олимпиады-2024 в Париже. Атлеты будут соревноваться в 22 видах спорта и разыгрывать 12 медалей, – сообщает 24 канал.

Читайте также Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 4 августа

Новый день на Олимпиаде-2024 для Украины

Украину будут представлять спортсмены в 9 видах спорта. Четверо атлетов будут бороться за награды Олимпийских игр-2024 в Париже.

Сто процентов награду получит боксер Александр Хижняк потому, что он прошел в полуфинал. Украинец получит бронзу, но если попадет в финал, то обеспечит себе серебро.

В легкой атлетике в прыжках в высоту будут представлять Украину в финале – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. В метании молота за медали будет бороться Михаил Кохан.

Награды Олимпиады-2024 могут получить Игорь Радивилов и Назар Чепурной – оба в опорном прыжке. Участница от Украины в шоссейной велогонке – Юлия Бирюкова.

Где посмотреть Олимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 4 августа

Топ-10 медального зачета Игр-2024 по состоянию на утро 4 августа

Общий медальный зачет на начало нового игрового дня на Олимпиаде-2024:

  1. Китай (16-12-9) – 37
  2. США (14-24-23) – 61
  3. Франция (12-14-15) – 41
  4. Австралия (12-8-7) – 27
  5. Великобритания (10-10-13) – 33
  6. Южная Корея (9-7-5) – 21
  7. Япония (8-5-9) – 22
  8. Италия (6-8-5) – 19
  9. Нидерланды (6-4-4) – 14
  10. Канада (4-4-7) – 15