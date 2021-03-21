Женская сборная Украины по гандболу провела заключительный матч в группе против Израиля. Украинки не оставили шансов соперницам и продолжили борьбу за место на чемпионате мира-2021.

Убедительная победа

У украинок не было шанса на ошибку. Поражение в матче не позволило бы нашим девушкам продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира. Идентичная ситуация была у израильских гандболисток.

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Украина – Израиль 31:24

С первых секунд было видно, что обе команды заточены лишь на победу. Равная игра была на площадке, но с каждой следующей минутой преимущество команды Бориса Чижова становилось все больше. Лидер украинской сборной Леся Смолинг и Татьяна Поляк повели партнерш к победе. Девушки на двоих забили аж 9 голов Украины.

На отдых команды пошли с преимуществом в + 6 для украинок – 16:10. Вторая часть встречи была по сценарию первой. Однако снова увереннее на паркете выглядели украинские гандболистки. В итоге – 31:24 убедительная победа сборной Украины.

Наша сборная заняла вторую позицию в группе 1 и продолжит борьбу за место в финальной части чемпионата мира 2021 года.

Подчеркнем, что в первой встрече украинки проиграли Словакии, а уже во втором поединке реабилитировались в глазах украинских фанатов и победили Люксембург.

Видео феерической игры Леси Смолинг