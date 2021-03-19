Женская сборная Украины по гандболу уступила сборной Словакии в первой игре отбора на чемпионат мира-2021.

Словакия – Украина 31:28

Встреча со Словакией должна была помочь нашим гандболисткам наладить связи, ведь национальная команда не проводила матчи больше года. Да и победа над прямым конкурентом в борьбе за первое место группы была стратегически важна.

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Но что-то в этом матче у нас пошло не по плану. Точнее, сначала как раз все шло как надо. Украинки повели в счете и удерживали разницу в 2-3 мяча. Но под конец тайма игра у "сине-желтых" разладилась. Словачки начали догонять, а тайм-аут тренерского штаба Бориса Чижова не повлиял на ситуацию.

Словачки уверенно начали вторую половину встречи и довели разницу до 4 мячей в свою пользу. К сожалению, не пошла игра у наших голкиперов. Только ближе к концу поединка страж ворот сборной Украины по-настоящему начала демонстрировать свое мастерство.

Словакия хладнокровно довела встречу до победного окончания и сделала заявку на выход в плей-офф отбора с первого места. А в сборной Украины более не осталось права на ошибку.