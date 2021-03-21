Женская сборная Украины по гандболу 20 марта провела свой второй матч на турнире в Словакии. Украинцы одержали победу над Люксембургом.

Стартовали наши девушки на этом турнире, который является отбором на чемпионат мира-2021, с поражения от Словакии (31:28). Во втором матче у украинок не было права на ошибку.

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Украина – Люксембург 28:21

Украинская команда была фавориткой этого противостояния, но игроки сборной Люксембурга не опустили руки и дали достойный бой в первой части игры. Украинки только с разницей "2" в свою пользу пошли на отдых.

Интересно, что в первом тайме подопечные Бориса Чижова владели преимуществом, но моментами наши девушки расслаблялись и давали шансы соперницам приблизиться в счете.

Во второй части игры такой расслабленности у украинок уже не было. "Сине-желтые" с каждой атакой увеличивали преимущество и счет на табло. Украина уверенно победила Люксембург во втором туре квалификации на чемпионат мира-2021.

Безудержная Смолинг

Главной бомбардиркой украинской команды остается Леся Смолинг, которая за два матча 17 раз огорчала ворота соперниц. Сейчас украинка занимает второе место в гонке лучших бомбардирок квалификационного турнира.

Последний матч украинская сборная проведет 21 марта против Израиля. Эта встреча станет ключевой в борьбе за путевку в плей-офф квалификации ЧМ-2021.

Результаты Израиля в первых двух матчах

В стартовой встрече израильтянки одержали победу над Люксембургом с разницей в четыре гола – 22:18.

Во втором матче уже потерпели сокрушительное поражение от Словакии – 19:37.

Видео пенальти от Поляк