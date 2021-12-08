Стартовали с победы

"Сине-желтые" уверенно одолели леванскую пару Мохамед Хафес и Мария Чудид. Украина в первом матче групповой стадии переиграла соперника со счетом 12:7, 12:6.

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В составе сборной Украины в миксте выступили Анастасия Терех и Иван Гром. Партнер по команде Анастасии является опытным участником соревнований по текболу.



Первая победа на ЧМ / Скриншот из сторис instagram.com/masalinho94

Что такое текбол

Это вид спорта, который напоминает настольный теннис. Для игры используется изогнутый стол и мяч, который похож на футбольный. Наносить удары можно любой частью тела, кроме руки.

Отметим, что Анастасия Терех – футзальнач голкиперка, которая также выступает в пляжном футболе. Чего только стоит гол Терех за сборную Украины в Евролиге, которая проходила в Португалии. Анастасия забила от собственных ворот. Она также будет бороться за призовые чемпионата мира в женской двойке с Екатериной Шеремет.

К слову, украинец Олег Усиченко победил в стартовом одиночном поединке против представителя Кувейта Заида Эйдана. Наш спортсмен отдал одну партию, но вырвал победу у лучшего текболиста Азии– 12:6, 7:12, 12:6.