Стартували з перемоги

"Синьо-жовті" впевнено здолали леванську пару Мохамед Хафес та Марія Чудид. Україна у першому матчі групової стадії переграла суперника з рахунком 12:7, 12:6.

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У складі збірної України у міксті виступили Анастасія Терех та Іван Гром. Партнер по команді Анастасії є досвідченим учасником змагань із текболу.



Перша перемога на ЧС / Скриншот із сторіс instagram.com/masalinho94

Що таке текбол Це вид спорту, який нагадує настільний теніс. Для гри використовується вигнутий стіл і м'яч, який схожий на футбольний. Завдавати удари можна будь-якою частиною тіла, крім руки.

Відзначимо, що Анастасія Терех – футзальною голкіперкою, яка також виступає у пляжному футболі. Чого тільки вартує гол Терех за збірну України у Євролізі, яка відбувалась у Португалії. Анастасія забила від власних воріт. Вона також буде боротись за призові чемпіонату світу у жіночій двійці з Катериною Шеремет.