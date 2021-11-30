Украина обидно проиграла Венгрии: камбэк "сине-желтых" с 3:0 и гол-шедевр
Источник:24 канал
Женская сборная Украины 30 ноября сыграла на выезде с Венгрией. "Сине-желтые" потерпели обидное поражение в отборе ЧМ-2023.
Венгрия – Украина 4:2
Голы: Ваго, 4, 11, Зеллер, 30, Немет, 87 – Апанащенко, 71, Химич, 82
- Матч против Венгрии стал вторым для Украины за последние несколько дней. Перед этим подопечные испанского тренера Луиса Кортеса упустили победу в игре с Шотландией (1:1).
- Венгрия и Украина идут рядом в группе В.
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Первыми счет во встрече открыли хозяйки. Ваго воспользовалась ошибкой Шматко, подхватила передачу с фланга и в упор расстреляла владения Украины – 1:0.
Очень нервно было, когда украинки катали мяч вблизи собственных ворот.Невероятной красоты гол! Уже через семь минут венгерские футболистки удвоили преимущество. "Сине-желтые" сфолили вблизи своего штрафного, венгерки заработали право на опасный штрафной. Стандарт взялась выполнять все та же Ваго и идеально точным ударом прошила девятку сине-желтых ворот – 2:0.
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Уже через несколько минут снова остро было у ворот Венгрии. Химич отдала на дальнюю стойку, адресатом передачи стала Шевчук, но ее удар с острого угла под перекладину не был точным.
"Не забиваешь ты – забивают тебе".
Красивый разрезной пас с глубины поля вывел Зеллер один на один с голкипером. Венгерка мастерски обыграла Бондарчук и закатила мяч в уже пустые украинские ворота. Басанская в подкате пыталась помешать голу, но не смогла дотянуться в подкате – 3:0.
Украинки пытались высоко встречать соперниц на их части. Это часто приводило к элементарным ошибкам. Довольно активной на фланге была Шевчук, но ее подключения не закончились результативно.
Овдийчук простреливала с фланга, но удар от украинок был заблокирован защитницей.
На перерыв команды ушли при разгромном счете в пользу сборной Венгрии – 3:0.
Ровное начало
После отдыха острее было у ворот Украины. Украинкам никак не удавалось отквитать хотя бы один гол.
Кравчук избежала офсайда, обыграла опекуна и увидела свободного партнера по сборной. Но передачу перехватила соперница. Мяч направился в руки венгерского голкипера.
Невероятный камбэк украинок
После экватора второго тайма украинки забили свой первый гол в матче. Апанащенко нашла подачу с фланга и в падении пробила под перекладину – 3:1.
Овдийчук могла отметиться голом. Но ее удар ногами парировала голкипер Венгрии.
"Сине-желтые" классно включились и забили второй раз. Украинки поборолись на фланге, Басанская отдала акцентированную передачу во вратарскую на Химич, которая сделала счет на табло 3:2.
В конце встречи Венгрия забила в четвертый раз. Мяч после удара венгерки Немет нашел ногу украинки. Рикошет дезориентировал Бондарчук и направился в сетку ворот – 4:2.
- Украина проиграла Венгрии на выезде со счетом 4:2.
- Благодаря победе венгерская сборная опередила украинок в группе. Теперь "сине-желтые" уступают соперницам двумя очками. В активе венгерских футболисток 6 баллов, а у подопечных Кортеса – 4 пункта.
- Лидерство в группе продолжает удерживать Испания, которая опережает на два очка Шотландию.
- Таблицу замыкают Фарерские острова, эта сборная не набрала пока ни одного очка.