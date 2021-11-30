Украина обидно проиграла Венгрии: камбэк "сине-желтых" с 3:0 и гол-шедевр

Женская сборная Украины 30 ноября сыграла на выезде с Венгрией. "Сине-желтые" потерпели обидное поражение в отборе ЧМ-2023.

Венгрия – Украина 4:2

Голы: Ваго, 4, 11, Зеллер, 30, Немет, 87 – Апанащенко, 71, Химич, 82

Матч против Венгрии стал вторым для Украины за последние несколько дней. Перед этим подопечные испанского тренера Луиса Кортеса упустили победу в игре с Шотландией (1:1).

Венгрия и Украина идут рядом в группе В.

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Первыми счет во встрече открыли хозяйки. Ваго воспользовалась ошибкой Шматко, подхватила передачу с фланга и в упор расстреляла владения Украины – 1:0.

Очень нервно было, когда украинки катали мяч вблизи собственных ворот.

Уже через семь минут венгерские футболистки удвоили преимущество. "Сине-желтые" сфолили вблизи своего штрафного, венгерки заработали право на опасный штрафной. Стандарт взялась выполнять все та жеи идеально точным ударом прошила девятку сине-желтых ворот –

После двух пропущенных голов гости взяли игру под свой контроль. Опасный прострел Калининой не смогла замкнуть ни одна из представительниц Украины

Уже через несколько минут снова остро было у ворот Венгрии. Химич отдала на дальнюю стойку, адресатом передачи стала Шевчук, но ее удар с острого угла под перекладину не был точным.

"Не забиваешь ты – забивают тебе".

Красивый разрезной пас с глубины поля вывел Зеллер один на один с голкипером. Венгерка мастерски обыграла Бондарчук и закатила мяч в уже пустые украинские ворота. Басанская в подкате пыталась помешать голу, но не смогла дотянуться в подкате – 3:0.

Украинки пытались высоко встречать соперниц на их части. Это часто приводило к элементарным ошибкам. Довольно активной на фланге была Шевчук, но ее подключения не закончились результативно.

Овдийчук простреливала с фланга, но удар от украинок был заблокирован защитницей.

На перерыв команды ушли при разгромном счете в пользу сборной Венгрии – 3:0.

Ровное начало

После отдыха острее было у ворот Украины. Украинкам никак не удавалось отквитать хотя бы один гол.

Кравчук избежала офсайда, обыграла опекуна и увидела свободного партнера по сборной. Но передачу перехватила соперница. Мяч направился в руки венгерского голкипера.

Невероятный камбэк украинок

После экватора второго тайма украинки забили свой первый гол в матче. Апанащенко нашла подачу с фланга и в падении пробила под перекладину – 3:1.

Овдийчук могла отметиться голом. Но ее удар ногами парировала голкипер Венгрии.

"Сине-желтые" классно включились и забили второй раз. Украинки поборолись на фланге, Басанская отдала акцентированную передачу во вратарскую на Химич, которая сделала счет на табло 3:2.

В конце встречи Венгрия забила в четвертый раз. Мяч после удара венгерки Немет нашел ногу украинки. Рикошет дезориентировал Бондарчук и направился в сетку ворот – 4:2.