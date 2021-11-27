Шотландия – Украина 1:1
Голы: Харрисон, 93 – Кравчук, 22
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Единственный мяч сборной Украины забила полузащитница харьковского Жилстрой-2 Роксолана Кравчук на 22-й минуте.
Для 24-летней футболистки этот мяч стал первым за сине-желтую команду. Во второй половине встречи украинки не сумели сохранить трехочковый результат. Отличилась Эбигейл Харрисон – футболистка Бристоль Сити. Финальный свисток подвел итог под ничьей 1:1.
Результат позволил "сине-желтым" набрать четыре очка и закрепиться на третьем месте отборочной группы В, имея одну игру в запасе. На первом месте – Испания (12), на втором – Шотландия (10). Отметим, что в следующем матче сборная Украины сыграет против Венгрии 30 ноября.
- Символично, что команда Кортеса сыграла поединок против Шотландии на том же стадионе ("Хэмпден парк"), где уже подопечные Петракова 24-25 марта 2021 года проведут первый стыковой матч за право попасть на чемпионат мира в Катаре.