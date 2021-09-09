Украина обидно проиграла России в голевой перестрелке Суперфинала Евролиги: видео

Женская сборная Украины стартовала в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу. Наши девушки с поражения от России стартовали на турнире.

Начали с поражения

Украинской сборной попались непростые соперники – Россия, Испания и Нидерланды. Украина и россиянки активно начали свой первый поединок в Суперфинале Евролиги.

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Первыми нули на табло размочили хозяйки матча. Петрова голом с дальней дистанции огорчила голкипера ​​Терех. За минуту до окончания первого тайма украинки сравняли цифры на табло. Крамна взяла на себя инициативу и решилась на дальний удар – мяч залетел за шиворот вратарю России.

На перерыв сборные ушли при равном счете 1:1. После отдыха вперед вышли украинки. Тихонова выгрызли мяч у опекунши, протянула ближе к воротам и переиграла голкипера ​​– 1:2.

Далее в игре забивали исключительно российские футболистки – Петрова, которая оформила дубль в матче, Зубилова и Акилбаева. В итоге – 4:2 поражение подопечных Пачева. Украинская сборная хорошо показала себя в игре, но стартовала в Суперфинале без победы.

Следующий матч "сине-желтые" проведут 10 сентября против Испании. Старт встречи в 15:15.

Россия – Украина: видео полного матча