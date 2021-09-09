Розпочали з поразки

Українській збірній попались непрості суперники – Росія, Іспанія та Нідерланди. України та росіянки активно розпочали свій перший поєдинок у Суперфіналі Євроліги.

До теми Битва України з Росією: онлайн-трансляція Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу

Першими нулі на табло розмочили господарки матчу. Петрова голом із дальньої дистанції засмутила голкіперку Терех. За хвилину до завершення першого тайму українки зрівняли цифри на табло. Крамна взяла на себе ініціативу та наважилась на дальній удар – м'яч залетів за комірець воротарці Росії.

На перерву збірні пішли за рівного рахунку 1:1. Після відпочинку вперед вийшли українки. Тихонова вигризла м'яч в опікунки, протягнула ближче до воріт та переграла голкіперку – 1:2.

Далі у грі забивали виключно російські футболістки – Петрова, яка оформила дубль у матчі, Зубілова та Акілбаєва. У підсумку – 4:2 поразка підопічних Пачева. Українська збірна добре показала себе у грі, але стартувала у Суперфіналі без перемоги.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 10 вересня проти Іспанії. Старт зустрічі о 15:15.

Росія – Україна відео повного матчу