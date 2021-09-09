Жаркий матч

Первый матч женская сборная Украины по пляжному футболу сыграет против России. Наши девушки попытаются с победы стартовать в Суперфинале Евролиги в Португалии.

Примечательно Сборная Украины отдаст на благотворительность часть премии за матч с Францией

Начало встречи 9 сентября в 14:00 по киевскому времени. Украинки в другие дни также померяются силами с испанками и футболистками из Нидерландов.

Отметим, что участие в Евролиге возьмет и мужская сборная Украины. Наши ребята сыграют с Португалией, Италией и Швейцарией.

Другие матчи сборной Украины

10 сентября в 15:15. Испания – Украина

11 сентября в 15:15. Нидерланды – Украина

Россия – Украина: онлайн-трансляция матча