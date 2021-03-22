На Кубке мира в Казани (Россия) завершились соревнования среди шпажистов. Обладателем золотой медали среди мужчин стал украинец Игорь Рейзлин.

Украинский шпажист одолел в полуфинале египтянина Ахмеда Эль-Сайеда (15: 7), а затем в решающем поединке заставил сложить оружие действующего чемпиона мира венгра Гергея Сиклози (15:11).

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Игорь Рейзлин во второй раз в карьере завоевал золотую награду этапа Кубка мира. В 2019 он выиграл соревнования в Берне.

Что касается остальных украинцев, то они высоких мест не занимали – следующий за Рейзлиным украинец Богдан Никишин завершил соревнования на 39-м месте. У женщин лучшая из украинок Елена Кривицкая стала 10-й.

22 марта на Кубке мира пройдут командные турниры, причем и среди мужчин, и среди женщин сборная Украины в первом поединке встретится с командой Швеции.