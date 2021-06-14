Пожалуй, наибольшей похвалы наши ребята заслужили после того, как смогли отыграться, уступая в 2 мяча. Хотя в итоге пропустили третий и проиграли, но самое главное, что игроки национальной сборной четко показали: характер у них точно есть.

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Именно характер отметил председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он поблагодарил каждого из игроков и призвал болельщиков верить в национальную сборную.

Конечно же, не отреагировать на такое событие не мог и президент государства. Владимир Зеленский отметил, что игра была по-настоящему сильной и пообещал, что каждый украинец и в дальнейшем будет поддерживать национальную команду.

Из-за сильного характера игроков "национальной дружины" в социальных сетях уверяют, что за такое поражение ничуть не стыдно.

Военный Глеб Бабич похвалил пользователей соцсетей за поддержку национальной команды. И призвал не забывать о еще одной "сборной" – украинских военных, которые защищают нашу страну в российско-украинской войне.

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Бабич сравнил обе "команды", отметив, что между ними есть очень много общего. Но есть единственная принципиальная разница: поражение армии станет окончательным и последним поражением для нас всех.

Кроме того, пользователи социальных сетей не могли обойти вниманием и отдельных персоналий этого матча. Больше всего похвалы получил вратарь сборной – Георгий Бущан. Своей уверенной игрой он не раз выручил команду, за что и получил в итоге "льва матча".

Также немало досталось и капитану сине-желтых – Андрею Ярмоленко. Своим чудо-голом он заставил весь стадион замолчать. За это его даже в шутку предложили ввести в состав СНБО Украины.

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Сам капитан после матча поблагодарил болельщиков в своем инстаграме и пообещал, что в следующий раз команда выступит еще сильнее.

При этом фанаты национальной сборной и Андрея Ярмоленко в комментариях пообещали, что будут с командой и в дальнейшем – даже несмотря на обидное, хотя и довольно сильное поражение.