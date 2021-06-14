Первый тайм в матче между сборными Украины и Нидерландов закончился без забитых голов. Хотя нидерландцы имели несколько замечательных возможностей отличиться. Особенно опасным был удар Вейналдума, но Бущан справился с ним.

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Во втором тайме сборной Нидерландов удалось отличиться дважды с разницей в шесть минут – голы в активе Вейналдума и Вегхорста.

Но украинцы не сдались, и тоже сумели забить дважды. А между их результативными ударами прошло четыре минуты. Сначала невероятный по красоте гол удался Ярмоленко – в верхний дальний угол ворот. А после этого забил Яремчук – после навеса от Малиновского со штрафного.

Однако удержать положительный счет "сине-желтым" не удалось – Дюмфрис в конце встречи все же забил гол, принеся победу сборной Нидерландов.

Стоит отметить, что в этом матче сборная Украины провела всего две замены. В первом тайме в начале матча повреждение получил Зубков, поэтому вместо него вышел Марлос. А во втором тайме Шапаренко заменил Марлоса.

По вашему мнению, кто лучший игрок сборной Украины в матче против Нидерландов на Евро-2020?