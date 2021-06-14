Им стал защитник Нидерландов Дензел Дюмфрис, который в конце встречи при счете 2:2 забил решающий гол в ворота нашей команды.

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Дензел Дюмфрис / Фото: Getty Images

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