Третья подряд победа: сборная Украины деклассировала Нидерланды на ЧМ-2023 по хоккею – видео

Сборная Украины по хоккею сделала очередной шаг к повышению в классе. Подопечные Вадима Шахрайчука разгромили сборную Нидерландов.

Украина - Нидерланды 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)

В матче четвертого тура чемпионата мира-2023 в дивизионе IB "сине-желтые" встречались с Нидерландами. Соперник украинцев в предыдущем матче нанес неожиданное поражение сборной Китая, которой наша команда уступила в начале розыгрыша. Так что к отчетной игре подопечные Шахрайчука отнеслись с полной ответственностью, пишет 24 Канал.

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Фейерверк голов на ЧМ-2023

Уже в первом периоде четыре шайбы побывали в воротах нидерландцев – дубль оформил Илья Коренчук, а еще два точных удара на свой счет записали Даниил Трахт и Дмитрий Нименко. Соперник ответил только одной шайбой в ворота украинцев.

Во втором периоде "сине-желтые" увеличили счет до неприличного – 10:2. Однако на этом голевая феерия украинцев не завершилась.

В третьей 20-минутке сборная Украины усилиями Коренчука, Денискина и дважды Трахта довела счет во встрече до 14:2. Кстати, это самая большая победа сборной Украины с 2010 года. Тогда украинцы уничтожили сборную Сербии – 15:2.

Благодаря этой победе сборная Украины набрала 10 очков и возглавила турнирную таблицу дивизиона IB. Однако судьба единственной путевки в дивизион IA решится в заключительном матче против Японии. Поединок состоится в субботу, 29 апреля.

Украина на ЧМ-2023. Подопечные Вадима Шахрайчука в первом матче уступили Китаю (4:5). В двух последующих поединках "сине-желтые" победили Сербию (7:0) и Эстонию (7:4).

Турнирная таблица

1. Украина – 10 очков (4 матча)

– 10 очков (4 матча) 2. Япония – 9 (3)

3. Эстония – 5 (3)

4. Китай – 5 (4)

5. Нидерланды – 3 (4)

6. Сербия – 1 (4)

Видеообзор матча Украина – Нидерланды