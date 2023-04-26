Украина – Эстония 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

После неудачного результата в первом матче против Китая, украинцам на турнире нужно выигрывать все оставшиеся матчи. Именно так произошло и в матче с сербами, где украинцы разгромили соперника. А теперь пришел черед и эстонцев.

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Украинцы со стартового свистка устремились на ворота соперника. Но броски не давали результата. Но одна из немногих атак эстонцев принесла им результат в середине первого периода. Заброшенная шайба несколько озадачила наших игроков. Но на перерыв команды ушли при равном счете – Илья Коренчук таки сравнял счет.

А второй период начался с невероятной шайбы Пангелова-Юлдашева. Он пробивал чуть ли не от синей линии, и шайба влетела над ловушкой голкипера.

В середине второго периода украинцы были впереди в счете на два гола, когда Лялька удачно принял шайбу перед голкипером и пробил над ним. Но такое преимущество было не долгим. Потому что через две минуты эстонцы сократили отставание в счете.

Но на последний перерыв в матче сборная Украины ушла преимуществом в три гола. Сначала Пангелова-Юлдашев забросил свою вторую шайбу в этом матче. А меньше чем через минуту Коренчук тоже оформил дубль.

Начало третьего периода тоже ознаменовалось обменом заброшенных шайб. За украинцев забросил Вадим Мазур. При этом он сделал это в падении после того, как Алексей Ворона отдал ему пас себе между ног.

В ответ Александров забросил за эстонцев, но через минуту Трахт забросил седьмую шайбу в ворота соперника.

Но эстонцы на этом не остановились. В одной из атак Рооба сумел подхватить шайбу у наших ворот, объехать их, после чего закинуть под перекладину.

Матч так и закончился счетом 7:4. Благодаря этому украинцы поднялись на второе место в группе, имея в активе 7 очков. На первом месте сборная Японии, у которой три победы после трех матчей.

Уже 27 апреля сборная Украины проведет матч против Нидерландов. А 29 апреля – против Японии. Украине нужно побеждать в основное время в обоих матчах. Это гарантирует им первое место в группе, а затем и повышение в классе в дивизион IA.