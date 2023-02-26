Дальше без нас: Украина уверенно переиграла Нидерланды в последней игре отбора на ЧМ по баскетболу

26 февраля 2023, 22:51
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Подопечные Багатскиса громко хлопнули дверью в завершение квалификации баскетбольного Мундиаля. Наша команда одолела главного аутсайдера группы, но глобальную задачу не выполнила.

Украина – Нидерланды 72:56 (18:17 / 16:14 / 23:8 / 15:17)

Сборная Украины по баскетболу завершила свои выступления в квалификации ЧМ-2023, пишет 24 канал. Команда Айнарса Багатскиса еще в пятницу упустила шансы на проход на Мундиаль после поражения от Италии.

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Последняя игра отбора уже не имела турнирной интриги. Украина "принимала" в Риге аутсайдера финального секстета Нидерланды. "Сине-желтые" смогли порадовать фанатов и одержали хоть утешительную, но уверенную победу - 72:56.

Наша команда была сильнее в первые три четверти и только в последней уступила в два балла. Самым результативным игроком встречи стал Юсуф Санон, набравший 17 очков.

В параллельной игре Грузия уступила Исландию, но разница очков не позволила скандинавам обойти кавказцев. Для этой страны это первый в истории выход на ЧМ по баскетболу. Уже известны 26 из 32-х команд, вышедших на Мундиаль:

  1. Япония
  2. Филиппины
  3. Латвия
  4. Греция
  5. Германия
  6. Финляндия
  7. Словения
  8. Франция
  9. Литва
  10. Черногория
  11. Испания
  12. Италия
  13. Грузия
  14. Кот-д'Ивуар
  15. Ангола
  16. Южный Судан
  17. Египет
  18. Кабо-Верде
  19. Ливан
  20. Иордания
  21. Новая Зеландия
  22. Австралия
  23. Китай
  24. Иран
  25. Канада
  26. США

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Последние участники определятся в понедельник, 27 февраля. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября этого года в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Чиним чемпионом мира является Испания, которая в 2019 году одолела в финале Аргентину.

Автор: Анатолій Дерека