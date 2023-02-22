В начале декабря прошлого года президент США Джо Байден сообщил об освобождение двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы. Заложнице угрожало девять лет заключения за перевозку электронных сигарет с гашишным маслом.
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Камбек заложницы Кремля
С момента освобождения 32-летней баскетболистки прошло около трех месяцев. Грайнер отошла от стресса, который пережила в России и решила возобновить карьеру.
Бывший клуб Грайнер Финикс Меркури объявил о подписании годового соглашения. Генеральный менеджер трехкратного чемпиона WNBA Джим Питман прокомментировал событие.
Мы скучали по Бриттни каждый день, когда она отсутствовала. И хотя баскетбол был не главной нашей проблемой, очень не хватало ее присутствия на площадке, в раздевалке, в наших организациях и сообществе.
– говорится в заявлении Питмана.
В клубе безгранично рады возвращению баскетболистки в любимую игру.
Мы продолжим использовать все ресурсы нашей организации для поддержки Бриттни, на площадке и за ее пределами. И мы рады за нее, что она возвращается в так сильно любящий баскетбол. Это особое подписание, и сегодня – особый день для всех нас,
– сказал генеральный менеджер Финикс Меркюри.
Что известно о Бриттне Грайнере
- Бриттни Грайнер родилась в 1990 году в Хьюстоне. С детства начала заниматься баскетболом.
- В составе сборной США дважды становилась олимпийской чемпионкой (2016, 2020).
- В 2014 году Грайнер в составе сборной США завоевала золотые медали чемпионата мира в Турции, а в 2018 – золото в Испании.
- Чемпионка лиги WNBA 2014 года и восьмикратная участница Матчей всех звезд в ведущем женском баскетбольном чемпионате США.
- С 2016 года Грайнер выступала за российскую команду УГМК из Екатеринбурга.
- В феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У американки обнаружили гашишные масла, из-за чего в РФ ее приговорили к девяти годам заключения.
- В декабре 2022 года баскетболистку обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута.