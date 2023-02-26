Україна – Нідерланди 72:56 (18:17 / 16:14 / 23:8 / 15:17)

Збірна України з баскетболу завершила свої виступи у квалфікації ЧС-2023, пише 24 канал. Команда Айнарса Багатскіса ще у п'ятницю втратила шанси на прохід на Мундіаль після поразки від Італії.

До теми Останній матч не матиме значення: Україна втратила шанси потрапити на ЧС-2023 з баскетболу

Остання гра відбору вже не мала турнірної інтриги. Україна "приймала" у Ризі аутсайдера фінального секстету Нідерланди. "Синьо-жовті" змогли потішити фанатів та здобули хоч втішну, але впевнену перемогу – 72:56.

Наша команда була сильніша в перших трьох чвертях і лише в останній поступилась у два бали. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Юсуф Санон, який набрав 17 очок.

У паралельній грі Грузія поступилась Ісландії, але різниця очок не дозволила скандинавам обійти кавказців. Для цієї країни це перший в історії вихід на ЧС з баскетболу. Вже відомі 26 з 32-х команд, які вийшли на Мундіаль:

Японія Філіппіни Латвія Греція Німеччина Фінляндія Словенія Франція Литва Чорногорія Іспанія Італія Грузія Кот-Д'Івуар Ангола Південний Судан Єгипет Кабо-Верде Ліван Йорданія Нова Зеландія Австралія Китай Іран Канада США

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Останні учасники визначаться у понеділок, 27 лютого. Турнір пройде з 25 серпня по 10 вересня цього року в трьох країнах – Японії, Філіппінах та Індонезії. Чиним чемпіоном світу є Іспанія, яка у 2019 році здолала у фіналі Аргентину.